فناوران دانش بنیانی با تولید داخلی دستگاه ژلداک، نیاز آزمایشگاههای زیستشناسی به نمونههای وارداتی را کاهش داده و مسیر تحقیقات روی مولکولهای حیاتی مانند DNA و RNA در کشور ررا هموار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رومیسا سعیدی از فناوران این شرکت دانشبنیان با اشاره به فعالیت این شرکت دانشبنیان در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی گفت: ما در این مجموعه بهصورت دانشبنیان فعالیت میکنیم و یکی از محصولات ما دستگاه «ژلداک» است که نسبت به نمونههای قدیمی ارتقاء یافته است.
ژلداک (Gel Doc) یک دستگاه آزمایشگاهی پیشرفته است که برای تصویربرداری و مستندسازی ژلهای الکتروفورز استفاده میشود.
در آزمایشگاههای زیستشناسی و میکروبی، برای بررسی مولکولهایی مثل DNA، RNA یا پروتئینها، نمونهها روی ژل الکتروفورز قرار میگیرند و با عبور جریان الکتریکی، مولکولها در ژل جدا میشوند. بعد از این جداسازی، برای مشاهده و ثبت نتایج نیاز به سیستم تصویربرداری داریم که سیستمهای ژلداک در این زمینه کاربرد دارند.
وی اظهار کرد: این دستگاه امکان تصویربرداری از ژل الکتروفورس را با سیستم یکپارچه فراهم میکند و دارای مینی پیسی داخلی است.
همچنین برنامهنویسی آن بهگونهای انجام شده که تمام پارامترهای دوربین از جمله کنتراست و شارپنس قابل تغییر باشد.
سعیدی افزود: ژلداک دارای مانیتور لمسی است و کاربران میتوانند با آن تصاویر را مشاهده کنند، بچرخانند و زوم کنند. این پکیج کامل، کار با ژلهای آزمایشگاهی را بسیار آسانتر و دقیقتر از قبل کرده است.
این فناور یکی دیگر از محصولات این شرکت را «پمپ کریستییک» دانست و ادامه داد: این دستگاه یک دستگاه آزمایشگاهی برای انتقال دقیق سیالات است.
این دستگاه در دو حالت فلوریت و دیسپنسینگ کاربرد دارد. در حالت Fluorite (فلوریت) پمپ میتواند سیال را به صورت مداوم و با سرعت مشخص منتقل کند و در حالت Dispensing (دیسپنسیگ) انتقال حجم مشخصی از سیال در بازههای زمانی تعیین میشود.
به گفته وی، این دستگاه در آزمایشگاههایی که به دقت بالا در جابجایی مایعات نیاز دارند، کاربرد دارد و مزیت اصلی آن نسبت به روشهای سنتی قابلیت برنامهریزی دقیق، کاهش خطای انسانی و افزایش ایمنی است.
سعیدی ادامه داد: پمپ کریستییک یک راهکار هوشمند برای جابجایی دقیق و ایمن سیالات در آزمایشگاه است که میتواند جایگزین روشهای سنتی مانند استفاده دستی از پیپت یا سرنگ شود.
وی افزود: دستگاه دیگری که طراحی کردهایم، «لوپ برنر» است که جایگزین شعله در آزمایشگاههای میکروبی برای استریل کردن میشود. این دستگاه نسبت به شعله خطر آتشسوزی ندارد و ذرات سوخته حاصل از استریل کردن لوپ وارد ریه کاربر نمیشود و جریان هوای فیلتر را مختل نمیکند.
همچنین انتشار آلودگی را به حداقل میرساند. این دستگاه مجهز به لامپ آیآر است که هنگام ورود لوپ روشن میشود و با افزایش دما، لوپ بهطور کامل استریل میشود.
سعیدی با بیان اینکه این تجهیزات بهویژه در آزمایشگاههای میکروبی که نیاز به کشت و استریل میکروبها دارند، کاربرد دارد، گفت: محصولات ما کاملاً توان رقابت با نمونههای خارجی را دارند. در برخی موارد، با استفاده از برنامهنویسیهای اختصاصی، دقت دستگاههای ما حتی بالاتر از نمونههای خارجی است و هزینه آنها نیز نسبت به نمونههای مشابه در فرانسه، آمریکا و انگلیس کمتر است.
وی افزود: برخی محصولات مهندسی معکوس شده و برخی دیگر مبتنی بر نوآوریهای داخلی هستند. در حال حاضر صادرات نداریم، اما در مسیر انجام آن هستیم.