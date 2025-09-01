به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)، نقاط مختلف استان سیاه پوش و عزادار است.

دسته‌های عزاداری امروز با حضور در بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) در سوگ شهادت اباالمهدی امام عسکری (علیه السلام) سوگواری کردند.

خادمان مسجد مقدس جمکران هم صبح امروز از میدان آل یاسین بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جمکران عزاداری کردند.

مراسم سوگواری شهادت امام یازدهم در بیوت مراجع عظام تقلید با حضور عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) برگزار شد.

مردم شهرها، بخش‌ها و روستا‌های استان هم امروز با عزاداری و سوگواری، ارادت خود را به امام حسن عسکری (علیه السلام) نشان دادند.