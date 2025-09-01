به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضایی افزود: برای تأمین سرویس مدارس با پنج شرکت قرارداد بسته شده و هزینه استفاده از خودروی تاکسی یک میلیون ۳۰۰ هزار تومان خودروی ون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مینی بوس یک میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری برای خانواده‌هایی که در تامین هزینه سرویس مشکل مالی دارند فردا یک قرارداد با بانک شهر برای تامین وام ۱۵ میلیون تومانی ۴ درصد می‌بندد و کسانی که در سامانه سپند نام نویسی کردند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

رضایی گفت: سال گذشته دو هزار دانش‌آموز در سامانه سرویس مدارس ثبت‌نام کردند.