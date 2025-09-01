پخش زنده
تسهیلات مشاغل خانگی بردسکن بسیار اندک است و پاسخگوی نیازهای این شهر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بردسکن گفت: در ۴ سال گذشته از مجموع ۵۰۰ متقاضی تسهیلات مشاغل خانگی تنها به ۸۰ نفر تسهیلات پرداخت شده است و امسال بیش از ۱۰۰ متقاضی در سامانه ثبت نام کردهاند که تاکنون ریالی در قالب تسهیلات مشاغل خانگی به شهرستان اختصاص داده نشده است.
حسین هاشمی افزود: اگر تسهیلاتی هم تخصیص پیدا کند با توجه به تعداد متقاضیان تنها میتوانیم پاسخ گوی ۱۰ نفر باشیم که میطلبد متولیان امر براساس تعداد متقاضیان اعتباراتی را برای شهرستان درنظر بگیرند.
رئیس اداره صمت به فعالیت سامانه جامع تجارت و انبارها اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این سامانهها بیش از ۹۰ درصد میزان کالاها در بازار مشخص میشود و در حال حاضر ۳ هزار و ۱۰۰ انبار ثبت سامانه قرار گرفتهاند که ۲ هزار انبار فعال هستند.
هاشمی گفت: واحدهای صنفی مکلف هستند که ظرف ۴۸ ساعت میزان کالای موجودی خود را در سامانه ثبت کنند.
او تعداد واحدهای صنفی شهرستان بردسکن را ۴ هزار واحد اعلام کرد و گفت: ازاین تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ واحد دارای پروانه کسب فعالیت هستند و مابقی یا فاقد مجوز و یا پروانه فعالیت آنها باطل شده است.