ترافیک سنگین در چالوس و آزادراه تهران-شمال
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۱ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیاوش محبی افزود: همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از پل زنگوله به سمت مرزنآباد یکطرفه میشود تا بار ترافیکی در این محور کاهش یابد و تسهیل در حرکت ایجاد شود.
جانشین پلیس راه از رانندگان و مسافران خواست که در صورت قصد بازگشت از استان مازندران به سمت تهران، از مسیرهای جایگزین محور هراز، فیروزکوه و آزادراه رودبار-منجیل یا آزادراه رشت-قزوین استفاده کنند.