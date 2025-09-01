جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۱ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی افزود: همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد یکطرفه می‌شود تا بار ترافیکی در این محور کاهش یابد و تسهیل در حرکت ایجاد شود.

جانشین پلیس راه از رانندگان و مسافران خواست که در صورت قصد بازگشت از استان مازندران به سمت تهران، از مسیر‌های جایگزین محور هراز، فیروزکوه و آزادراه رودبار-منجیل یا آزادراه رشت-قزوین استفاده کنند.