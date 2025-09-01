به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، مسعود محمودی گفت: محیط بانان این شهرستان با شناسایی و رصد کامل یک شکارچی متخلف، با دستور مقام قضایی و تفتیش از منزل نامبرده چهار قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: از این متخلف علاوه بر کبک‌ها یک عدد شبکه فلزی نگهداری پرندگان، و سه دسته دام صید پرنده و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و توقیف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کامیاران افزود: موارد تخلف توسط واحد حقوقی صورتجلسه و فرد متخلف جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.