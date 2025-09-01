به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی دریافت گزارش‌های مردمی درخصوص ایجاد مزاحمت در ساعات پایانی شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، پلیس امنیت عمومی و کلانتری ۱۵ آزادگان یزد با هماهنگی قضایی اقدام به دستگیری تعدادی هنجارشکن در دو منطقه از شهر کرد.

بر اساس گزارش اولیه، این افراد در مراسم‌هایی موسوم به پارتی شرکت داشتند و بررسی‌ها نشان داد که تعدادی از متهمان در حالت مستی بوده و مقادیری مشروبات الکلی از آنها کشف و ضبط شده است.

همچنین از یکی از حاضران این مراسم یک سلاح کلت نیز کشف شد. با دستور قاضی کشیک دادسرا، متهمان برای تحقیقات بیشتر تحت نظر قرار گرفتند.

دادستانی یزد ضمن تشکر از همکاری شهروندان با نیرو‌های حافظ نظم، بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه هنجارشکنی و اخلال در نظم عمومی تأکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.