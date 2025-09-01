پخش زنده
امروز: -
نخستین مرکز سنجش الکترونیک مهارت کشور با هدف ارزیابی و ارتقای سطح مهارت حرفهآموزی مددجویان در زندان مرکزی اصفهان بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،این مرکز با حضور مدیرکل زندانها و مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در محل کارخانه های زندان مرکزی اصفهان به بهرهبرداری رسید.
نخستین مرکز سنجش الکترونیک مهارت کشور با هدف ارزیابی و ارتقای سطح مهارت حرفهآموزی مددجویان و تسهیل در فرآیند صدور گواهینامههای مهارتی راهاندازی شده و گامی مهم در توسعه آموزشهای کاربردی و اشتغالمحور در محیط زندانها به شمار میرود.
فریده روشن، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در این مراسم بر ضرورت گسترش مهارتآموزی بهعنوان زمینهساز بازگشت سالم و مؤثر مددجویان به جامعه تأکید کرد.