به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،این مرکز با حضور مدیرکل زندان‌ها و مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در محل کارخانه های زندان مرکزی اصفهان به بهره‌برداری رسید.

نخستین مرکز سنجش الکترونیک مهارت کشور با هدف ارزیابی و ارتقای سطح مهارت حرفه‌آموزی مددجویان و تسهیل در فرآیند صدور گواهینامه‌های مهارتی راه‌اندازی شده و گامی مهم در توسعه آموزش‌های کاربردی و اشتغال‌محور در محیط زندان‌ها به شمار می‌رود.

فریده روشن، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در این مراسم بر ضرورت گسترش مهارت‌آموزی به‌عنوان زمینه‌ساز بازگشت سالم و مؤثر مددجویان به جامعه تأکید کرد.