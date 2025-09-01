پخش زنده
فرماندار لنده گفت: روند توزیع آرد در این شهرستان بهصورت سنتی است و باید اصلاحات لازم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد شورای آرد و نان شهرستان لنده با حضور فرماندار، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد، بخشداران و اعضای شورا باهدف بررسی مسائل و مشکلات سهمیه آرد شهرستان و خبازیها در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
فرماندار لنده افزود: برای جلوگیری از توزیع نادرست آرد دنبال مدیریت صحیح مصرف و نیازسنجی و راستیآزمایی هستیم ،چون روند توزیع آرد در سطح شهر رویهای غلط دارد و باید اصلاح شود.
وی گفت :باید دستگاههای نظارتی ورود کنند و اگر این اصلاح صورت نگیرد، متولیان توزیع باید پاسخگو باشند.
فرماندار لنده با اشاره بهضرورت تشکیل کارگروه تخصصی راستیآزمایی گفت: این کارگروه که قرار بود تشکیل شود، هنوز عملیاتی نشده و لازم است هرچه سریعتر شکل بگیرد تا آمار دقیق و بهروز جمعیتی استخراج شود و توزیع عادلانه آرد بهصورت علمی انجام پذیرد.
وی با تأکید بر برخورد با تخلفات احتمالی گفت: تا الان گزارشی مبنی بر قاچاق آرد بهصورت رسمی دریافت نشده، اما اگر گزارشی مستند ارائه شود، برخورد جدی خواهد شد .
تقوی گفت:روستاهایی که بهتازگی شناسه روستایی دریافت کردهاند مانند دلی خیار کار و دلی مهره باید سهمیه آردشان تعیین تکلیف شود تا خدمات به آنها نیز برسد.
همچنین مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد نیز به موضوع کیفیت آرد اشاره کرد و گفت: آردی که در اختیار ۶ شهرستان گرمسیری استان قرار میگیرد، از بهترین گندمهای خوزستان و گچساران تهیه میشود و دارای استاندارد اجباری است.
ابوالحسن صداقت کیش افزود: اداره کل استاندارد به طور مرتب از خطوط تولید کارخانهها و همچنین از خبازیها نمونهبرداری میکند و تاکنون گزارشی مبنی بر بیکیفیتی آرد دریافت نشده است.
مدیرکل آرد و غله استان همچنین درباره سامانه راستیآزمایی توضیح دادو گفت: این سامانه بهزودی اجرایی خواهد شد و خرید آرد با کارتبانکی انجام میشود تا تخلفات احتمالی شناسایی شود؛ بر اساس تراکنش کارت مشخص خواهد شد .