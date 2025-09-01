صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان، دزفول، هویزه و اهواز در وضعیت بسیار ناسالم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ صبح امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر‌های دزفول ۲۵۲، هویزه ۲۳۱ و اهواز ۲۲۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های بهبهان ۱۷۲، اندیمشک ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۵، شوش ۱۶۴ و هندیجان به ۱۶۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامهرمز ۱۴۵، ماهشهر ۱۳۷ و خرمشهر ۱۲۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.