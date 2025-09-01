مرکز جوار کارگاهی در بزرگترین سایت کشت و صنعت کشور در ساری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مرکز جوار کارگاهی فنی و حرفهای در بزرگترین سایت کشت و صنعت کشور در دشت ناز ساری با حضور معاون کار آفرینی و اشتعال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
معاون کار آفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این افتتاح گفت: در ۱۴۰ مرکز جوار کارگاهی در استان مازندران و بیش از ۴ هزار مرکز جوار کارگاهی در کشور، به دنبال افزایش بهره وری در مراکز تولید و صنعت هستیم.
حسینی نیروی کار ماهر در کنار دانش آموختگان دانشگاهها را فرصت بسیار غنیمتی عنوان کرد و افزود: اگر بهره وری بالا میخواهیم باید امور را برای نیروهای غیر دانشگاهی داشته باشیم و حتی بحث به روز رسانی کلیه نیروها هم در کنار کارگاهها مد نظر است.
وی در ادامه از مسیر قدیمی و کهنه آموزش عرضه محور که اساس راکت ماندن بهره وری و حتی کاهش آن است خبر داد و تصریح کرد: باید آموزشها تقاضا محور باشد و جویندگان مهارت، رشتههای مورد نیاز و به روز را جویا باشند.