با بسته شدن پرونده سرمربی سابق تیم لیگ برتری شهرداری ارومیه، پنجره نقل و انتقالات این باشگاه باز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با پیگیری‌های مستمر آیدین رحمانی رضائیه شهردار والیبالدوست ارومیه و مهدی اصغرزاده مدیرعامل باشگاه و مساعدت جهانگیر سیدعباسی سرمربی سابق تیم والیبال، پرونده حقوقی این مربی نزد فدراسیون، پس از ۲ سال مختومه شد.

بدین ترتیب، با توجه به تسویه مالی شهرداری ارومیه با سرمربی سابق خود، موانع ثبت رسمی قرارداد‌های بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم والیبال شهرداری ارومیه برای حضور در فصل ۱۴۰۴ رفع و پنجره نقل و انتقالاتی تیم باز شد.