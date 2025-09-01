اهالی این منطقه با نگرانی از حضور افراد معتاد در این پارک، خواستار اقدام جدی مسئولان برای بازگرداندن امنیت و آرامش به فضای عمومی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اهالی محله خیبر در اراک از ناامنی و حضور افراد معتاد در پارک محلهشان گلایه دارند در حالی که پلیس از تلاش برای پاکسازی خبر میدهد، نبود کمپ ماده ۱۶ مانعی جدی در مسیر ساماندهی این معضل شده است.
در گفتوگو با ساکنان محله، بسیاری از آنان از ناامنی، ترس کودکان، و کاهش کیفیت زندگی در اطراف پارک سخن گفتند به طوری که یکی از خواستههای اصلی مردم، ایجاد کیوسک ۱۱۰ پلیس در محل بود تا حضور دائمی نیروهای انتظامی بتواند بازدارنده باشد.
با پیگیری این مطالبه، سرهنگ عزیزیان فرمانده انتظامی شهرستان اراک اعلام کرد که امکان استقرار کیوسک ۱۱۰ در بوستان خیبر وجود ندارد.
او گفت: پاکسازیهای دورهای در حال انجام است و تأکید کرد که نبود کمپ ماده ۱۶ برای نگهداری و درمان افراد معتاد، باعث شده اقداماتشان تأثیر پایدار نداشته باشد.
این وضعیت نشان میدهد که حل معضل اعتیاد در فضاهای عمومی، نیازمند همکاری همه جانبه است.