به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فوتسالیست‌های قزوین از نماینده استان مرکزی در چارچوب رقابت های لیگ برتر پذیرایی می کنند.

تیم پردیس قزوین در هفته هفتم لیگ برتر میزبان شهرداری ساوه خواهد بود.

این بازی از ساعت ۱۷ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

دعوت هندبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی

فرشاد نوروزپور از سوی کادر فنی تیم ملی نوجوانان به اردو دعوت شد.

این اردو تا ۱۷ شهریور در شیراز ادامه دارد.

ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین آماده می‌شوند.

درخشش دختران تکواندوکار استان در لیگ‌های برتر و یک نوجوانان کشور

مهنا میرزایی در ترکیب تیم آکادمی المپیک تهران در وزن منهای ۴۶ کیلوگرم لیگ برتر نوجوانان عنوان سومی را تصاحب کرد.

پیش از این زینب رضایی و حنانه حسینی، دیگر نمایندگان قزوین، با تیم‌های نوشت‌افزار تهران و آکادمی طیبه در لیگ یک نوجوانان کشور خوش درخشیدند و صاحب عناوین اول و سوم شدند.

تهران میزبان مسابقات لیگ یک و برتر تکواندوی نوجوانان بود.