ناسالم و نارنجی، وضعیت کیفیت هوا در آبادان و خرمشهر

ناسالم و نارنجی، وضعیت کیفیت هوا در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در حالی که سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان از آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت بسیار ناسالم تا ناسالم برای گروه های حساس حکایت دارد، باز هم آبادان و خرمشهر در ردیف شهرستان های آلوده قرار گرفته است.

صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامهرمز ۱۴۵، ماهشهر ۱۳۷ و خرمشهر ۱۲۶ و آبادان ۱۱۷ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های دزفول ۲۵۲، هویزه ۲۳۱ و اهواز ۲۲۳ AQI ثبت شد که از هوایی بسیار ناسالم (بنفش) خبر می دهد.

این میزان در شهر‌های بهبهان ۱۷۲، اندیمشک ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۵، شوش ۱۶۴ و هندیجان به ۱۶۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در وضعیت موجود افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا آلوده و ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.