فیلم مستند «با زبان خاموش»، به کارگردانی منوچهر مشیری، چهارشنبه ۱۲ شهریور، در خانه‌ی اردیبهشت اودلاجان، به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم مستند «با زبان خاموش»، درباره‌ بدرالزمان قریب، بانوی زبانشناس ایرانی است.

فیلم مستند «ایساتیس» به کارگردانی علیرضا دهقان، به عنوان فیلم افتتاحیه‌ چهارمین دوره‌ جشنواره‌ی فیلم‌های قوم‌شناسی مونته‌نگرو به نمایش درآمد.

فیلم مستند «ایساتیس»، با بیانی شاعرانه از زبان چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش به روایت سیر تاریخی شهر یزد و فرهنگ مردم آن می‌پردازد.