به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : پلیس در کنترل یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان گرمسار، یک دستگاه تانکر سوخت را متوقف و در بازرسی آن ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کرد

سردار سیدموسی حسینی افزود : در عملیات دیگری که در جاده های سمنان اجرا شد ؛ ماموران پس از توقیف یک دستگاه تریلی، ۲۲۵ هزار نخ سیگار قاچاق که راننده آن به صورت ماهرانه‌ای در بین بار جاساز کرده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ارزش سیگار‌های قاچاق را برابر اعلام کارشناسان ۲۸ میلیارد ریال عنوان کرد.