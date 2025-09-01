امام حسن عسکری (ع) در دل پادگان نظامی یعنی شهر سامرا تحت نظر بود درست مثل پدرش، هدف از این نظارت و کنترل شدید ایجاد فاصله بین مردم و امام شان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دشمن می‌داند قدرت جامعه اسلامی در پیوند بین امت و ولایت است چرا که با درک حقیقت ولایت دیگر کسی اطاعت طاغوت نمی‌کند چرا که به تعبیر امام رضا(ع) اگر مردم زیبایی‌های سخنان ما را می‌شناختند، بی‌شک از ما پیروی می‌کردند.

بخاطر همین کنترل شدید امام نمی‌توانست حتی به حج یا زیارت جد‌ش رسول الله برود در چنین شرایطی مدل " تابش خورشید هدایت از پشت ابر" طراحی شد، مردم و اهل ولایت با واسطه‌ها و وکلای از فرمان و نظر امام حسن عسکری باخبر می‌شدند و پیوند برقرار می‌شد.

این مدل در عصر غیبت صغری به اوج خود رسید و در عصر غیبت کبری از مهمترین شئون عاقبت بخیری همین رابطه قلبی ودلی و عملی با ولایت است.

رسالت بزرگ امام حسن عسکری (ع) شناخت و شناسایی امام زمان بدون شناسایی دشمن است رسالت پیوند با ولایت تحت هر شرایطی بود چرا که با این پیوند و ارتباط و پشتیبانی از ولایت می‌توان امید داشت که به امت اسلامی آسیبی نرسد.