به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکتِ در خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت، برای نخستین بار طرح پرورش ماهی کپور در بخش رغیوه از توابع شهرستان هفتکل به بهره برداری رسید.

مصطفی اسکندری با اشاره به اینکه این مجموعه دارای ظرفیت پرورش ۱۰ تن ماهی کپور است، بیان کرد: این مزرعه پرورشی دارای دو استخر است که با گذشت دوره نگهداری بخشی از ماهی مورد نیاز شهرستان هفتکل را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: با بهره برداری از طرح پرورش ماهی کپور در شهر رغیوه زمینه اشتغال سه نفر فراهم شده است.