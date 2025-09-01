پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا چهارشنبه آفتابی است و دمای هوا ۲ تا ۴ درجه در مناطق مختلف افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با تقویت توده هوای گرم، آسمان استان تا چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری، مه آلود، همراه با وزش باد و گسیل گرد و خاک پیش بینی شده است.
وی از افزایش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر، تا چهارشنبه برای فعالیتهای دریانوردی و شنا مناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، لوشان با ۳۷ درجه دما و خنکترین منطقه، دیلمان با ۱۳ درجه دما گزارش شد.
محمد دادرس از افزایش ابر ، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، به ویژه در مناطق کوهستانی، در روزهای پنجشنبه و جمعه در گیلان خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۳ درصد است.