رئیس پلیس راه استان قم گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۵۳ جاده گرمسار به قم متاسفانه یک نفر فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان گفت: شب گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۵۳ جاده گرمسار به قم متاسفانه یک نفر فوت کرد.

سرهنگ روح الله شاکری با بیان اینکه علت این حادثه خستگی و خواب آلودگی راننده بوده است گفت: در این حادثه راننده و دو فرزندش مجروح شدند و متاسفانه همسر وی درگذشت.

گفتنی است صبح امروز نیز یک دستگاه مینی بوس در جاده گرمسار به قم ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده واژگون شد که بنا بر اعلام اورژانس منجر به مجروحیت هشت نفر شد.