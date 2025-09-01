پخش زنده
پس از ورود ناوهای جنگی آمریکا به اطراف آبهای سرزمینی ونزوئلا، وزیر دفاع این کشور گفت: اگر جرائت دارید وارد ونزوئلا شوید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، ژنرال ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا با محکوم کردن تهدیدهای ترامپ و اعزام ناوهای جنگی ارتش ایالات متحده به جنوب دریای کارائیب اعلام کرد به امپریالیستهای ایالات متحده امریکا میگویم، ما در حال آماده شدن هستیم و اگر جرات کنید پا به ونزوئلا بگذارید تا ببینید چگونه با شما خواهیم جنگید.
وی افزود: ونزوئلا با تکیه بر روحیه میهن پرستی مردم، آماده مقابله با هر تهدیدی و با هر شدتی است و دولت، نیروهای مسلح به همراه مردم از تمامیت ارضی و سیاسی کشور به شایستگی دفاع خواهند کرد. وزیر دفاع ونزوئلا بار دیگر تأکید کرد که محاصره امپریالیستی علیه ملت ونزوئلا، به تقویت انقلاب بولیواری و تحکیم آگاهی میهنپرستانه مردم کمک کرده و نیز خاطرنشان کرد این محاصره به تقویت ما، به آمادهسازی بیشتر ما، با آن مأموریت روشنی که فرمانده چاوز برای ما به جا گذاشته است، کمک میکند.
وی همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا به حاکمیت ونزوئلا و همچنین قوانین بینالمللی احترام گذاشته و تهدیدها بر ضد کشورش را محکوم کنند.