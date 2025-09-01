مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه هزار نوزاد و ۶۶۰ کودک سه تا پنج ساله از نظر سلامت شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد ۱۳۷ نوزاد و ۲۵۳ کودک برای دریافت خدمات درمانی به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مریم کرمی با بیان اینکه غربالگری شنوایی نوزادان در هشت پایگاه انجام می شود،گفت: دو پایگاه غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال نیز در شهرستان های زنجان و ابهر فعالیت دارند که خدمات غربالگری را با دستگاه های ادیومتری و تیمپانومتری ارائه می دهند.

وی با درخواست از شهروندان جهت غربالگری شنوایی نوزادان و غربالگری بینایی کودکان سه تا ۶ سال، گفت: کم شنوایی در کودکان بسیار حساس است و باید به موقع تشخیص داده شود تا به فرآیند زبان آموزی آنها لطمه ای وارد نشود که در صورت تشخیص مشکل شنوایی مراحل درمان و توانبخشی در زمان مناسب با حمایتهای بهزیستی آغاز می شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود:طبق آمار ثبت احوال استان ۵۱ هزار و ۹۶۶ کودک سه تا ۶ ساله در استان واجد شرایط غربالگری تنبلی چشم هستند.

وی به برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم اشاره کرد و افزود: این برنامه در سال جدید نیز از هشتم اردیبهشت سال جاری در ۲۸ پایگاه مثبت زندگی در استان، همزمان با سراسر کشور آغاز شده است و والدینی که کودکان سه تا ۶ سال دارند می توانند با در دست داشتن شناسنامه برای سنجش بینایی آنها به پایگاه های غربالگری مراجعه کنند.