رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اهر از ارسال ۱۱۲ اثر از سراسر کشور به نهمین جشنواره ملی ورنی این شهرستان خبر داد.

ارسال ۱۱۲ اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره ملی وَرنی اهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تاج‌الدین گفت: از ۱۱۲ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره ۳۷ اثر به مرحله داوری راه یافته‌اند که آثار برتر در گنبدخانه اصلی بقعه شیخ شهاب الدین به نمایش درخواهد آمد.

وی ادامه داد: هنرمندان هشت استان برای حضور در بخش نمایشگاهی این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند، و مقدمات نمایشگاه عرضه صنایع دستی و سوغات استان‌ها با برپایی ۳۴ غرفه در محوطه بقعه شیخ شهاب الدین محمود اهری فراهم گردیده.

وی به برگزاری مراسم فرهنگی در حاشیه نهمین جشنواره ملی ورنی اشاره کرد و افزود: مراسم افتتاحیه جشنواره روز سه شنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ در پارک شیخ شهاب الدین اهری برگزار و به سه اثر در بخش طرح و رنگ، به سه اثر در بخش بافت، به یک اثر استفاده از ایده و خلاقیت در نوآوری تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ایام پیک گردشگری روزانه ۱۰ هزار تردد خودرو در جاده اهر _ تبریز و همچنین هفت هزار تردد در جاده اهر _ مشکین شهر ثبت شده است گفت: این میزان از تردد نشان از این دارد که ما می توانیم با ایجاد اقامتگاه‌های مناسب موجب جذب و اسکان گردشگران در شهرستان اهر شویم.