رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اهر از ارسال ۱۱۲ اثر از سراسر کشور به نهمین جشنواره ملی ورنی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تاجالدین گفت: از ۱۱۲ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره ۳۷ اثر به مرحله داوری راه یافتهاند که آثار برتر در گنبدخانه اصلی بقعه شیخ شهاب الدین به نمایش درخواهد آمد.
وی ادامه داد: هنرمندان هشت استان برای حضور در بخش نمایشگاهی این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند، و مقدمات نمایشگاه عرضه صنایع دستی و سوغات استانها با برپایی ۳۴ غرفه در محوطه بقعه شیخ شهاب الدین محمود اهری فراهم گردیده.
وی به برگزاری مراسم فرهنگی در حاشیه نهمین جشنواره ملی ورنی اشاره کرد و افزود: مراسم افتتاحیه جشنواره روز سه شنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ در پارک شیخ شهاب الدین اهری برگزار و به سه اثر در بخش طرح و رنگ، به سه اثر در بخش بافت، به یک اثر استفاده از ایده و خلاقیت در نوآوری تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ایام پیک گردشگری روزانه ۱۰ هزار تردد خودرو در جاده اهر _ تبریز و همچنین هفت هزار تردد در جاده اهر _ مشکین شهر ثبت شده است گفت: این میزان از تردد نشان از این دارد که ما می توانیم با ایجاد اقامتگاههای مناسب موجب جذب و اسکان گردشگران در شهرستان اهر شویم.