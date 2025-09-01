پخش زنده
وزش بادهای متوسط تا شدید در جنوب غرب خوزستان گردوغبار را برای ساعات آینده در جنوب غرب خوزستان رقم خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده گرادیان فشاری طی روز جاری است که سبب وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخشهایی از جنوب شرق استان خواهد شد. همچنین طی ساعات بعد از ظهر برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست.
تا فردا روند کاهش دما ادامه خواهد داشت و سپس تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت.
از اواخر وقت سه شنبه مجددا با استقرار جریانات جنوبی در مناطق و سواحل شرقی استان شاهد افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق خواهیم بود.
با گسترش این جریانات تا پایان هفته درمناطق جنوبی، مرکزی و بخشهایی از مناطق شمالی در صبحگاه و شامگاه افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق احساس خواهد شد. شمال خلیج فارس تا اواخر سهشنبه مواج است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.