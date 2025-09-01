پخش زنده
اهالی محله مزرعهشور شهر سجزی از توابع شهرستان کوهپایه، با مشارکت مردمی عملیات ساخت یک مدرسه جدید را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، آموزش و پرورش شهرستان کوهپایه گفت :این شهرستان با کمبود ۷ فضای آموزشی روبهروست و ۶ مدرسه آن نیاز به بازسازی فوری دارند.
نیما حسینی افزود: این کمبودها باعث شده اهالی محله مزرعهشور شهر سجزی با راهاندازی پویش مردمی «خوشه گندم» و تأمین ۷ میلیارد تومان اعتبار، ساخت مدرسهای جدید را آغاز کنند.
فریدالدین عبدیزدان، مدیرعامل مجمع خیران استان، نیز گفت: «سال گذشته خیران استان ۴ هزار میلیارد تومان در طرحهای مختلف مدرسهسازی مشارکت کردند و بیش از ۸۰ درصد این طرح ها به همت خیران به نتیجه رسیده است.»
همچنین ناصر فتحی، مدیرکل نوسازی مدارس استان، اعلام کرد: «در هفته بازگشایی مدارس، ۹۸ طرح شامل ۶۵۰ کلاس با ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه و ۷۵۰ کلاس استانداردسازیشده تکمیل و تحویل دانشآموزان می شود و افزون بر آن، ۵ هزار کلاس نیز در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی شده است.»
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز از تخصیص بودجهای قابل توجه برای تجهیز مدارس منطقه خبر داد که تا مهرماه به آموزشگاهها تحویل خواهد شد.
در حال حاضر بیش از ۴ هزار دانشآموز در ۶٢ مدرسه در شهرستان کوهپایه مشغول تحصیل هستند.