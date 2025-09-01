چند طرح آموزشی و ورزشی همزمان با هفته دولت، در خرمشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهم‌ترین این طرح‌ها، افتتاح یک مدرسه نوساز ویژه دانش‌آموزان استثنایی با شش کلاس درس و امکانات سرمایشی مناسب است که زمینه تحصیل این قشر در محیطی ایمن و استاندارد را فراهم می‌کند.

فرماندار ویژه خرمشهر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما اظهار داشت: توجه به آموزش دانش‌آموزان استثنایی از اولویت‌های جدی دولت در حوزه تعلیم و تربیت است.

شاهین هاشمی افزود: افتتاح این مدرسه به معنای ایجاد فرصت برابر برای تحصیل در شرایطی استاندارد است و ما امیدواریم دانش‌آموزان بتوانند در محیطی آرام و امن مسیر موفقیت خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به نقش بنیاد علوی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی خرمشهر خاطر نشان کرد: این بنیاد با احداث یک زمین چمن در کوی سوم خرداد، شرایط لازم برای تقویت روحیه نشاط و پویایی در میان دانش‌آموزان را فراهم کرده است. چنین طرح‌هایی تأثیر مستقیم بر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و سلامت جسمی دانش‌آموزان دارد.

فرماندار ویژه خرمشهر در ادامه با اشاره به اهمیت گسترش امکانات ورزشی برای جوانان تصریح کرد: ورزشگاه شهید جهان‌آرا با تجهیز به زمین چمن مصنوعی شهید علی منیعات، به زیرساختی توانمند برای میزبانی تمرینات و رقابت‌های ورزشی جوانان این شهر تبدیل شده است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز رشد استعداد‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در خرمشهر باشد.