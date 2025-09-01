به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در سالروز شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام حسن عسکری (ع) ، عاشقان اهل بیت (ع) در شهرهای مختلف خوزستان با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری این مصیبت عظمی را به ساحت مقدس فرزند گرانقدرشان حضرت صاحب الامر و الزمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض کردند.

سخنرانان در مجالس عزاداری حضرت امام عسکری (ع) به بیان مناقب ، سیره و شخصیت ایشان و نوحه سرایان در رثای این امام همام به مرثیه سرایی و عزاداری پرداختند.

حضرت امام حسن عسکری(ع) درسال ۲۳۲ هجری قمری متولد شد. از القاب ایشان ابومحمد هادی، خالص، زکی، سراج و تقی بود و از آنجا که امام را در محله عسکر که محل سکونت سپاهیان ترک عباسی بود، زندانی کردند به آن حضرت عسکری نیز می‌گویند.

این امام همام در روز هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری با زهر معتمد عباسی به شهادت رسید و مزار مطهر اینشان در سامرا کنار مرقد مطهر پدرشان حضرت امام هادی(ع) است.