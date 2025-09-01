پخش زنده
بمناسبت گرامیداشت هفته دولت کارخانه تولید پوره و کنسانتره خرما و رب در شاهیندژ افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی در مراسم افتتاح این واحد تولیدی گفت: این واحد تولیدی با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده که ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن پوره، کنسانتره خرما و رب را دارد.
محمد دمکری افزود: با افتتاح این کارخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر فراهم شده است.
وی اظهارکرد: محصولات این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای دیگر نیز صادر خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی هم در مراسم افتتاحیه این واحد تولیدی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی گفت:راهاندازی این کارخانه گام مهمی در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه است.
جواد کرمی، همچنین بر حمایت دولت از سرمایهگذاری در بخش تولید تأکید کرد و افزود: استانداری آذربایجانغربی آمادگی دارد تا با ارائه تسهیلات و رفع موانع، از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در استان حمایت کند.