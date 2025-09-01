آقای علیزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پذیرفته شدگان آزمون سراسری در صورت تمایل با انتخاب رشته‌های بورسیه دار ، با گذراندن بخشی از واحد‌های درسی در صنایع ، می‌توانند شغل آینده خود را تضمین کنند.

وی ادامه داد: پذیرفته شدگان مطلع باشند با مشارکت ۱۷ دانشگاه و ۲۷ بخش صنعتی کشور بالغ بر هزار ظرفیت تحصیلی به عنوان بورسیه صنعت و مشاغل ایجاد شده است.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجوی سازمان امور دانشجویان گفت: برندگان این بورسیه می توانند از ابتدا با صنعت در ارتباط بوده و در انتهای دوره تحصیلی در آن صنعت مشغول به کار شوند.





