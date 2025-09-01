به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، شهرها و بخش های مختلف استان درشب و روز شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری(ع) پدرگرامی حضرت ولی عصر امام زمان (عج)، غرق در عزا و ماتم شده است.

بنا به این گزارش شیفتگان خاندان عصمت و طهارت (ع) با برپایی آیین های سوگواری، در غم شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسکری (ع) بر سرو سینه زده و اشک ماتم می ریزند.

بقعه امام زادگان استان و سایر اماکن متبرکه، مساجد، حسینیه ها دیشب میزبان زایران دل سوخته ای بود که با چشمانی اشکبار و دلهایی مالامال از غم و اندوه در سوگ شهادت پدر گرامی امام زمان (عج) عزاداری کردند.