معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: اصلاح الگوی مصرف در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی ظرفیت صرفهجویی ۱۰ هزار مگاواتی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر، در این جلسه با اشاره به دلایل ناترازی برق در دهه اخیر گفت: توقف چرخه سرمایهگذاری در تولید و اجرای ناقص قوانین مصوب، صنعت برق را با چالشهای جدی مواجه کرده است. اگر قوانینی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بهطور کامل اجرا میشد، امروز شاهد این سطح از ناترازی نبودیم.
وی افزود: اصلاح الگوی مصرف در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی ظرفیت صرفهجویی ۱۰ هزار مگاواتی دارد. در کنار آن، رعایت مقررات ملی ساختمان و توسعه سامانههای خورشیدی بامی میتواند سهم مهمی در کاهش بار شبکه ایفا کند. همچنین، تحولات فناوری و کاهش قیمت پنلهای خورشیدی، این امکان را فراهم کرده است که علاوهبر درآمدزایی برای مالکین ساختمان از طریق فروش برق تولیدی به شبکه، در زمان قطع برق، بخشی از نیازهای اساسی ساختمانها نیز از طریق سامانههای هیبریدی تامین شود.
در ادامه، امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز، تقویت همکاریها در قالب تفاهمنامه سهجانبهای که در گذشته بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان مبادله شده بود را اقدامی موثر درجهت رعایت هرچه بهتر مباحث فنی و ایمنی در اجرای ساختمانها دانسته و با تاکید بر اینکه انرژی خورشیدی نیز باید به بخشی جداییناپذیر از ساختوسازهای جدید بدل شود، گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزام به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در طرحهای ساختمانی، یک ضرورت ملی است. بنابراین باید به نحوی برنامهریزی شود که با برگزاری جلسات مشترک، راهکارهای اجرایی شدن توافقات قبلی و توسعه آنها به مباحث مدیریت انرژی و مولدهای خورشیدی بامی شناسایی و پیگیری شود.
وی با اشاره به کارگاه تخصصی که با هدف تبیین و تشریح مفاد ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای بیش از ۳۵۰ نفر از مدرسین سازمان در تهران برگزار خواهد شد، پیشنهاد کرد تا با حضور نماینده توانیر، سیاستها و راهبردهای کلان بخش نیروگاههای تجدیدپذیر نیز برای مخاطبین تشریح شود.
در این نشست پیشنهاد شد با امضای یک تفاهمنامه سهجانبه جدید بین وزارت راه و شهرسازی، توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نقشه راه مشترک سه دستگاه برای توسعه سامانههای خورشیدی بامی، ارتقای بهرهوری انرژی در ساختمانها و اجرای دقیق مبحث ۱۹ در آن، علاوه بر مفاد تفاهمنامه قبلی، ترسیم شود. همچنین دراسرع وقت، نسبت به تدوین روش اجرایی احداث مولدهای خورشیدی بامی در راستای مبحث ۱۹ اقدام و در آن حدود مسوولیتها و اختیارات عوامل موثر در این حوزه و روند انجام کار تشریح شود تا در شرکتهای توزیع برق و دفاتر اجرایی سازمان نظام مهندسی در استانها با سهولت و شفافیت قابل پیگیری و اقدام باشد.