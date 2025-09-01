پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه گیلان از برخورد یک موتورسیکلت با خودروی پاترول و مرگ موتورسوار در منطقه هفتدغنان شهرستان رضوانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: شب گذشته، یک دستگاه موتورسیکلت در محور فرعی هفتدغنان – دارسرا، با یک دستگاه خودروی پاترول برخورد کرد و موتورسوار که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد.
وی افزود: موتورسوار ۳۵ ساله پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حالش، جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راه گیلان گفت: راننده ۴۵ ساله پاترول هم با جراحت سطحی به بیمارستان منتقل و حال عمومی وی اکنون مساعد گزارش شده است.
سرهنگ صفاری با بیان اینکه علت این حادثه تجاوز به چپ سواری پاترول اعلام شده، تاکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به ویژه توجه به خط وسط جادهها، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مرگبار دارد.