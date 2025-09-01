پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دشتی عملکرد اداره متبوع را در هفته دولت سال ۱۴۰۴ تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، غلامرضا قائدی در تشریح برنامههای این اداره به مناسبت هفته دولت امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ گفت: در راستای گرامیداشت هفته دولت و با هدف ارائه خدمات به مردم و تکریم یاد و خاطره شهدا، مجموعهای از برنامهها در سطح شهرستان دشتی اجرا شد.
در روز نخست هفته دولت، میز خدمت در مصلی شهر خورموج با حضور فرماندار شهرستان برگزار شد و کارکنان اداره ضمن تجدید پیمان با آرمانهای شهدا به مسائل و درخواستهای مردمی پاسخ دادند.
همچنین در طول هفته دولت، این اداره در برنامههای استاندار محترم و فرماندار شهرستان همراهی داشت و با حضور در نشستها و مراسم مختلف نسبت به تبیین اقدامات و ظرفیتهای حوزه میراثفرهنگی و گردشگری اقدام کرد.
در بخش تکریم نیروی انسانی نیز از کارمندان نمونه اداره با حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان تجلیل به عمل آمد.
از سوی دیگر، در حوزه طرحهای توسعه گردشگری، سه پروژه گردشگری در روستاهای لاور ساحلی، گلستان و امامزاده صفاانگیز روستای کبگان با مجموع اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی فاز دوم این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.
همچنین کارگاه صنایعدستی در روستای محمدآباد با اعتباری معادل ۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد که زمینه اشتغال چهار نفر از هنرمندان بومی را فراهم کرده است.
این اقدامات گامی در راستای تقویت زیرساختهای گردشگری، حمایت از صنایعدستی و ارتقای سطح خدمات فرهنگی و گردشگری در شهرستان دشتی محسوب میشود.