

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محقق و مروج ارشد زرشک و عناب کشور با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۸ طرح شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ‌های برتر زرشک بی دانه کشور آغاز شده و موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل شده است گفت: از بین توده‌های محلی و کلون‌های تجاری، ژنوتیپ امید بخش B ۴ انتخاب شده که امیدواریم تا پایان امسال یا اوایل ۱۴۰۵ به جامعه کشاورزی معرفی شود.



زراعتگر افزود: ژنوتیپ B ۴ از میان ۱۱۴ ژنوتیپ زرشک دانه دار و بی دانه انتخاب شده و دارای ویژگی‌هایی مانند عملکردی بین ۱ تا ۱.۵ برابر کلون تجاری زرشک بی دانه، وزن حبه ۲ برابر زرشک معمولی، رسیدگی ۱۵ روز دیرتر و قدرت پاجوش دهی بالا و رنگ روشن و کرم مانند شاخساره، از خصوصیات آن است.

وی گفت: این ژنوتیپ از خار‌های ریز و کم‌تری نسبت به کلون تجاری زرشک بی دانه بر خوردار است و می‌تواند صدمات ناشی از انجام امور هرس، تربیت و همچنین برداشت زرشک که ناشی از وجود خار‌های بلند آن است را کاهش دهد.

میزان سطح زیرکشت زرشک در کشور حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۲۷ هزار و ۲۰۰ هکتار آن مربوط به خراسان جنوبی است.