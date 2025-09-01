پخش زنده
نخستین زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال در بخش نیاسر کاشان، در مشهد اردهال بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، این طرح ورزشی که پس از سالها انتظار جامعه ورزشی منطقه محقق شد، با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه و با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و شورای اسلامی و دهیاری غیاثآباد مشهداردهال و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نام مبارک شهدای اردهال احداث شد.
سهم اداره کل ورزش و جوانان استان از این طرح یک میلیارد تومان و سهم دهیاری و شورای اسلامی غیاثآباد و خیران یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است.
عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ به پایان رسید.