به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: در دولت چهاردهم ۲۶۳ مورد پروانه فعالیت برای واحد‌های تولیدی صادر شده که از این تعداد واحد‌ها ۱۰۲ واحد جدید و بقیه توسعه واحد‌های موجود بوده است.

سخاوت خیرخواه افزود: در این واحد‌ها ۱۳ هزار نفر مشغول به کار شده‌اند که بیانگر اهتمام ویژه دولت به اشتغالزایی در بخش صنعت است.

خیرخواه اظهارکرد: ۸۸ درصد صنایع استان کوچک مقیاس هستند و تبدیل آنها به واحد‌های بزرگ مقیاس مورد توجه است.

وی گفت: امسال ۳۴۱ فقره درخواست سرمایه گذاری جدید ارائه شده است که طبق پیش بینی‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با ایجاد اشتغال برای ۹ هزار نفر همراه است.

خیرخواه افزود: از مجموع پروانه‌های صادر شده در یک سال گذشته، ۸۳ درصد متعلق به صنایع کوچک و متوسط و حدود ۲۰ واحد نیز در رده صنایع بزرگ بوده است.

وی تصریح کرد: بیشترین سهم پروانه‌ها به صنایع غذایی و در رتبه دوم به صنایع کانی غیرفلزی اختصاص دارد که این امر مزیت مهمی برای استان محسوب می‌شود.

خیرخواه، با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران گفت: هم‌اکنون یکهزار و ۲۹۱ جواز تأسیس فعال در استان وجود دارد که تنها در یک سال گذشته ۹۶۶ مورد آن صادر شده است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این حجم از صدور مجوز پیشنهادی معادل ۶۵ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی ایجاد ۲۶ هزار فرصت شغلی را در بر دارد که اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها به مرحله بهره‌برداری برسد، تحول بزرگی در استان رقم خواهد خورد.