بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، آسمان استان تا فردا عمدتاً صاف، در بعضی نقاط همراه با غبار محلی و طی ساعات بعدازظهر گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل هواشناسی استان مرکزی: با توجه به افزایش نسبی سرعت وزش باد در نواحی کویری مرکز کشور و تقویت جریانات شرقی، انتقال گرد و غبار به استان در ساعات بعدازظهر امروز و به‌ خصوص فردا (سه‌شنبه) دور از انتظار نخواهد بود.

از روز چهارشنبه تا پایان هفته، در ساعات بعدازظهر افزایش پوشش ابر در بعضی مناطق استان مورد انتظار است.

از نظر دمایی نیز بررسی‌ها بیانگر تداوم شرایط کنونی دما در استان طی روز‌های آتی می‌باشد.