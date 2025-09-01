به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آی ناز آق آتابای می گوید: مطالعه روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت، دوری از فضای مجازی غیر درسی و باور به استعداد‌های شخصی و مقایسه نکردن خود با دیگران از راز‌های موفقیتش بوده است.

وی همچنین از کلاس‌های کنکوری حضوری استفاده نکرده و فقط از کلاس‌های آنلاین آموزشی کنکوری بهره برده است.

در این میان نقش پدر آی ناز در فراغ مادرش برای کسب این موفقیت پررنگ بوده و توانسته در سال آخر تحصیل و کنکور شرایط مناسب مطالعه را برای دخترش فراهم آورد.

آی ناز آق آتابای قصد دارد در یکی از سه رشته مهندسی کامپوتر، مهندسی برق یا علوم کامپیوتر دانشگاه‌های شریف امیرکبیر یا تهران تحصیل کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان یازده دانش آموز گلستانی در کنکور امسال رتبه های دو رقمی را اخذ کردند.