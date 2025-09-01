به مناسبت هفته‌ی دولت پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان جرقویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، افتتاح دو واحد اقامتگاه پزشکان مرکز جامع سلامت شهر حسن آباد، بهره برداری از روکش آسفالت جاده روستای خارا به مالواجرد، افتتاح میدان امام خمینی (ره) شهر نیک آباد، رونمایی از تابلوی ورودی شهرستان جرقویه، تهیه طرح مطالعاتی گردشگری روستای قارنه و افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی حمایتی بانوان کشور در روستای حسین آباد طرح‌هایی بود که در جرقویه با هزینه‌ای بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ی منطقه‌ای استانداری در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت: تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی منطبق با شرایط و ظرفیت‌های منطقه‌ای یکی از راهکار‌های موثر برای محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار است.

کوروش خسروی در نشست هم اندیشی با صنعتگران دهستان رامشه و بازدید از شهرک‌های صنعتی رامشه و مالواجرد نیز گفت: تأمین نیروی انسانی صنایع در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع در استان است.

شهرستان جرقویه شامل ۴ شهر و ۲۱ روستا و جمعیتی بیش از ۴۰ هزار نفر است.