تولیت آستان قدس رضوی گفت: مسئله نخبگان، یکی از دغدغههای جدی رهبر معظم انقلاب است و حفظ آنان در مسیر رشد کشور، از اولویتهای نظام اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آیت الله مروی در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور، رتبههای برتر کنکور سراسری و مدالآوران المپیادهای علمی گفت: امروز دستیابی به اوج علوم برای رشد، پیشرفت و استقلال کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به شهادت تعدادی از دانشمندان ایرانی در سالهای اخیر افزود:شما خود شاهد بودهاید که دشمنان تا کنون چندین بار نخبگان و دانشمندان ما را به شهادت رساندهاند؛ آیا کشوری که امروز برخی نخبگان ما را دعوت میکند، دلسوز آنان است؟
تولیت آستان قدس رضوی هدف اصلی این اقدامات را «تخلیه نخبگانی» و خروج مغزها از کشور دانست و گفت:گرچه ممکن است در داخل، کمبودها یا نواقصی وجود داشته باشد، اما مهمترین اصل، حفظ استقلال کشور و صیانت از ظرفیتهای انسانی و علمی است.
آیت الله مروی افزود: ماندن پای وطن ممکن است با محرومیت از برخی لذتهای فردی همراه باشد، اما بدون شک، مسیر رشد، عزت و پیشرفت ملت ایران از دل همین فداکاریها میگذرد.
وی با اشاره به موضوع ادامه تحصیل در خارج از کشور، گفت:اگر در مسیر علمآموزی و گسترش دانش به خارج از کشور سفر کردید، با قدرت به تلاش علمی خود ادامه دهید و از فرصتهای علمی استفاده کنید.
تولیت آستان قدس رضوی بر حفظ پیوند نخبگان با میهن اسلامی تأکید کرد و افزود:یادمان نرود که شما فرزندان این آب و خاک هستید؛ این وطن، خاستگاه و پرورشدهنده استعدادهای شما بوده و امروز بیش از هر زمان دیگر، به توان علمی شما نیاز دارد.
آیت الله مروی بازگشت نخبگان به کشور را مسئولیتی ملی و دینی دانست و تصریح کرد:اکنون باید برای بازگشت و نقشآفرینی در پیشرفت کشور تلاش کنید و دوستان و همراهان خود را نیز به این مسیر دعوت کنید. آینده این سرزمین به دست شما ساخته میشود.