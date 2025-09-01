پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد: محموله قاچاق بادام هندی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در ایستگاه شهید مدنی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ غلامرضا برزگر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد، یک دستگاه کامیون حامل خشکبار را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از کامیون پنج تن بادام هندی که بدون مجوز گمرکی و به صورت قاچاق از شهرهای جنوبی به مقصد تهران حمل میشد، کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد خاطرنشان کرد: محموله خشکبار کشف شده که کارشناسان ارزش آن را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تحویل گمرک استان شد.