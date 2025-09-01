مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: از زمان اجرای قانون طرح جوانی جمعیت هزار و ۲۰۰ قطعه زمین ۲۰۰ متری به خانواده‌های مشمول در استان واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید علی میر کریمی گفت: ۱۲ هزار خانوار واجد شرایط برای دریافت زمین شناسایی شده‌اند.

وی افزود: برای حل مشکل کمبود زمین، در حال الحاق ۲۷۰۰ هکتار زمین به شهر‌ها هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: در گلستان شهر بجنورد ۷۰ هکتار زمین آماده واگذاری است که هزار قطعه واحد مسکونی می‌توان ساخت.

میرکریمی ادامه داد: در شهر بجنورد نیز برای اجرای طرح جوانی جمعیت، ۵ هزار نفر متقاضی زمین هستند که هزار قطعه آماده واگذاری است.

وی اضافه کرد: همچنین در هفته دولت به منظور اجرای طرح جوانی جمعیت، ۹۰۹ قطعه زمین در جاجرم به متقاضیان واگذار شد.

به گفته میر کریمی امسال ۱۲۹ قطعه زمین به متقاضیان تحویل و اسناد مالکیت صادر شد.

وی بیان کرد: در شهرستان گرمه بیشترین واگذاری زمین را برای اجرای این طرح داشته‌ایم.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۴۰ هزار و ۶۳۹ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت به خانوار‌هایی که حداقل ۳ فرزند دارند، تحویل داده شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های ابتدایی اجرای طرح، رشد قابل توجهی داشته و در بازه اخیر شتاب بیشتری گرفته است.