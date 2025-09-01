به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید سیلاوی با اشاره به روز ملی اورژانس اجتماعی افزود: امروز اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ به عنوان نمادی از امید و امنیت برای مردم تبدیل شده است.

وی ادامه داد: استانداری خوزستان با اولویت‌دادن به توسعه مراکز اورژانس اجتماعی، درصدد است تا با تجهیز و گسترش این مراکز در تمامی شهرستان‌ها، دسترسی همه شهروندان به خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی را فراهم کند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: اورژانس اجتماعی به عنوان پل ارتباطی مؤثر بین جامعه و سازمان‌های متولی، توانسته‌اند زمینه‌ساز مداخلات مؤثر در بحران‌های اجتماعی باشند و با همکاری بهزیستی استان، دوره‌های تخصصی برای ارتقای مهارت‌های مددکاران اجتماعی و روانشناسان این مراکز برگزار خواهد شد.