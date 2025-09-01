پخش زنده
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از قرار گرفتن رتبه نخست استان به لحاظ ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا عسکریفر گفت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی استان یزد به افزون بر ۲۲۰ مگاوات رسیده است.
وی افزود: در سطح توزیع برق ۸۷ مگاوات نیروگاههای خورشیدی نصب شده در استان وجود دارد که با حمایت بخش خصوصی ایجاد شده است.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به اینکه پروانه ۲۰۲ نیروگاه به ظرفیت ۵۴۱ مگاوات در حوزه توزیع برق صادر شده است، نیروگاههای در دست احداث در حوزه توزیع برق استان را ۳۴ نیروگاه به ظرفیت ۱۱۴ مگاوات بیان کرد.
عسکری ادامه داد: موافقت نامه ۴۶۳ نیروگاه خورشیدی با قدرت تولید ۱۰۰۷ مگاوات صادر شده که با اجرای آن استان یزد در جایگاه ویژهای به لحاظ احداث نیروگاههای تجدید پذیر قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: نیروهای متخصص و جوان بومی استان در حوزه فتوولتاییک وارد شده و برخی تجهیزات آن را با تکیه بر دانش خود، تولید و در اختیار مجریان آن قرار میدهند.