به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، فرود عسگری ضمن اشاره به افتتاح محل جدید گمرک کاشان اظهار داشت: کاشان دارای کارخانجات متعددی است که در زمینه صادرات و واردات از جمله کارخانه‌های معتبر است و گمرک کاشان علاوه بر صادرات محصولات برای واردات نیز تفویض اختیار کردیم و از تخلیه و بارگیری مجدد جلوگیری شد.

وی افزود:با این اقدام به کاهش قیمت تمام شده واحد‌های تولیدی کمک می‌شود و افتتاح واردات گمرک کاشان به صادرات غیرنفتی محصولات در منطقه کمک شایانی می‌کند.

رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه سیاست گمرک بر توسعه صادرات است، گفت: یکی از مباحثی که به توسعه صادرات کمک می‌شود، وارد کردن به مدار با کمترین هزینه است و از تکنولوژی به روز استفاده می‌کنیم و از دستگاه‌های ایکس ری استفاده کردیم و توقف کالا‌ها با این اقدام به حداقل کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که محصولات صادراتی با محصولات مشابه در خارج کشور رقابت کند گفت: ۱۴۰ گمرک و ۲۵۰ نقطه گمرکی در کشور داریم و در برخی مناطق مانند کاشان که حجم کار بالا بوده تفویض اختیار کردیم.

عسگری با بیان اینکه باید آمایش سرزمینی را رعایت کنیم، تصریح کرد: سیاست بر این است که گمرکات در سرزمین‌هایی مستقر شوند که تسهیل در صادرات و واردات داشته باشیم.

رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه دو اسکنر به زودی در مبادی مرزی کشور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد، تاکید کرد: ۱۲ اسکنر نیز قرارداد بسته شده به نحوی که هشت دستگاه زمین تحویل داده شده است.

گمرک واردات کاشان در زمینی به مساحت ۶۶۰۰ متر مربع با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع افتتاح شد

کاشان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و صنعت کشور دارای نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است.

سهم کاشان در صادرات فرش ماشینی به خارج از کشور نزدیک به ۷۵ درصد بوده و به همین دلیل این منطقه به قطب تولید فرش ماشینی و شهر فرش ماشینی ایران معروف است.