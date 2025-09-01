به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، رئیس اداره منابع طبیعی کاشان با اشاره به واگذاری ۷۱ مورد اراضی ویژه فعالیت بخش‌های گوناگون از سوی منابع طبیعی شهرستان کاشان گفت: از این میزان ۲۱ مورد واگذاری به وسعت ۸۵ هکتار ویژه راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در شهرستان کاشان از سوی منابع طبیعی انجام شده است.

مهدی شریفی به وسعت ۴۴۰ هزار هکتاری شهرستان کاشان اشاره کرد و افزود:۳۹۰ هزار هکتار از این اراضی مربوط به حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان می‌شود.

وی گفت: یکی از وظایف اداره منابع طبیعی حفظ و صیانت از اراضی حوزه منابع طبیعی است که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر ۸۷۰ میلیارد ریال است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان اضافه کرد: بیش از ۱۴ مورد تشکیل پرونده برای افراد متخلف در حوزه قطع درختان جنگلی انجام شده است و برابر قانون با این متخلفان برخورد قاطع صورت گرفته است.