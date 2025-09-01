به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت تولید سازه‌های فلزی در شهرک صنعتی فارس سالانه ظرفیت تولید ۲۵ هزار تن انواع سازه‌های فولادی صنعتی، ساختمانی و سوله‌های مرتفع را دارد و محصولاتش علاوه بر استان‌ها و شهر‌های مختلف کشور، به کشور‌های حوزه خلیج فارس، آفریقا، سوئد و سوئیس نیز صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت گفت: این مجموعه با ۳۰ نیروی انسانی و ۳۵ دستگاه مدرن فعالیت می‌کند و تلاش دارد بهترین و باکیفیت‌ترین تولیدات را به متقاضیان داخلی و خارجی تحویل دهد.

فیروزی‌مهر افزود: تمام هدف ما این است که با وجود تحریم‌ها و ناترازی انرژی، هیچ خللی در روند تولید ایجاد نشود و کیفیت محصولات همچنان در سطح استاندارد‌های جهانی باقی بماند.