معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در اجلاسیهی پیشکسوتان جهاد و شهادت در مصلای رشت گفت: اقتدار نیروهای مسلح ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه مثال زدنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سومین اجلاسیهی مرتبط با دومین کنگرهی ملی شهدای گیلان، به همراه یادوارهی ۱۶۲ شهید عملیات کربلای ۲ و سردار شهید حاج محمود قلی پور، امروز با حضور جمع کثیری از ایثارگران پیشکسوت استان در مصلای رشت برگزار شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این مراسم با بیان اینکه عزت و اقتدار ایران اسلامی در گرو فرهنگ ایثار و خلق حماسه است، گفت: اقتدار نیروهای مسلح ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه مثال زدنی است.
سعید اوحدی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این سرزمین، به ویژه ۸ هزار شهید سرفراز گیلان ولایتمدار، بر لزوم تاسی از سیرهی شهدا تاکید کرد و افزود: شجاعت و ایثار، اساس پاسداری از آرمانهای والایی است که این ملت حدود نیم قرن به پای آن ایستاده و مقابل هیچ زیاده خواهی سر فرود نیاورده است.
معاون رئیس جمهور همچنین به ترفندهای شوم دنیای استکبار و صهیونیزم جهانی علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: دفاع مقدسی که در مدت ۱۲ روز ، ارادهی ملت بزرگ ایران را در عشق به میهن و آرمانهای انسانیش به رخ جهانیان کشید، نقشهی دشمنان را بر باد داد و جلوهی زیبایی از همدلی و انسجام را نمایان کرد.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه بر لزوم حفظ بصیرت، اتحاد و انسجام برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوزی تاکید کرد و افزود: وحدت و هم دلی رمز موفقیت این ملت بزرگ در صحنههای سرنوشت ساز بوده که توانسته است استقلال، امنیت و آزادگی را تضمین کند.
در ادامهی این مراسم، پیام آیت الله فلاحتی نمایندهی ولی فقیه در گیلان و امام جمعهی رشت خطاب به اجلاسیهی پیشکسوتان جهاد و شهادت گیلان قرائت شد.
هادی حق شناس استاندار گیلان نیز در این مراسم به تبیین مجاهدتهای مردم گیلان در ادوار مختلف تاریخی پرداخت و نقش آفرینی آنان را در مجد و عظمت ایران دورهی دیلمی، نهضت مشروطه و مقابله با استبداد صغیر، ایستادگی مقابل استعمار شرق و غرب و حماسه سازیهای دوران دفاع مقدس شایستهی تقدیر دانست.
تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا نیز پایانبخش این مراسم بود.
در پایان لوح تقدیر سردار کارگر ، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور به پاس قدردانی از تلاشهای خستگی ناپذیر حاج حسن جوشن در طول دفاع مقدس، به فرزند وی اهداء شد.