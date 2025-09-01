پخش زنده
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از برنامه ریزی برای ساخت ۵۰۰ کلاس درس جدید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی پور در نشست شورای آموزش و پرورش استان گفت: طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گامی مهم و ملی در جهت رفع کمبودها و نابرابریهای موجود در زیرساختهای آموزشی است که برای تحقق کامل آن نیازمند حمایت همهجانبه مسئولان استانی و کشوری هستیم.
وی ار برنامه ریزی برای ساخت ۵۰۰ کلاس درس جدید قالب طرح نهضت عدالت آموزشی در استان خبر داد و افزود: از جمله درخواستهای مهم و اساسی اداره کل نوسازی مدارس استان، صدور مجور ماده ۲۳ استانی برای ساخت این تعداد کلاس درس جدید است که این امر نقش بسزایی در گسترش عدالت آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در سراسر استان خواهد داشت.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ضمن ارائه گزارشی دقیق و مستند از روند پیشرفت پروژههای آموزشی در استان گفت: سهم اعتبارات آموزش و پرورش استان در بودجه فعلی تنها ۹ درصد است که برای تأمین نیازهای طرح نهضت توسعه عدالت کافی نیست؛ لذا افزایش سهم اعتبارات به ۱۵ درصد، معادل رشد ۶ درصدی، یکی از مهمترین درخواستهای ما برای تأمین منابع مالی لازم جهت ساخت و نوسازی فضاهای آموزشی است.